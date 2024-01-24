Родина тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів, має мати набір певних документів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути.Які саме документи потрібно мати родині мобілізованого українця, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.Список необхідних даних та документів:Вам потрібні будуть особисті дані вашого родича, а також скан-копії або ксерокопії його документів. Далі – його дані про військову службу. Також варто запастися контактами тих, хто з ним разом служить та безпосереднього командира. Прізвище, ім’я і по-батькові Дату народження Копію паспорта Контактні дані місця постійної дислокації військової частини Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо) Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка (відскановану копію) чи жетону Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупуванняПеревірте наявні документи та уточніть при нагоді у Захисника, якщо у вас не вистачає певних даних з переліку.Раніше ми писали про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації без проходження ВЛК.А ще розповідали про те, як пенсіонеру-переселенцю пройти ідентифікацію.