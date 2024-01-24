Китайська тенісистка Чжен Ціньвень виграла чвертьфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року в нейтральної росіянки Анни Калінскої та зустрінеться з представницею України Даяною Ястремською в 1/2 фіналу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.Australian Open, 1/4 фіналу, жінкиКалінская – Чжен – 1:2 (7:6, 3:6, 1:6) 21-річна китаянка провела на корті 138 хвилин, зігравши максимальні три сети. У першій партії Чжен поступилася росіянці на тай-брейку, хоча була в ньому проміжним лідером (3:1). Утім, зуміла реваншуватися в другій завдяки брейку в середині сету.Довелося грати вирішальну партію. Там представниця Піднебесної просто зім’яла Калінскую. Після обміну очками в дебюті Чжен виграла 5 геймів поспіль і закрила сет і матч із першої спроби всього за 38 хвилин.У півфіналі молода китаянка протистоятиме Ястремській. Поєдинок відбудеться 25 січня. Попередній час початку зустрічі – 12:00 за київським часом.Хто така Чжен ЦіньвеньУродженка провінції Хубей, на дорослому рівні дебютувала в 2017 році. Піковий рейтинг – 13-те місце в класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) 8 січня 2024-го.На елітному рівні виграла 2 трофеї торік – Palermo Ladies Open та домашній Zhengzhou Open. Після відмови низки провідних тенісисток опинилася в списку учасниць WTA Finals-2023. Там дійшла до фіналу, де в двох сетах поступилася бразилійці Хаддад Майї.Півфінал Australian Open-2024 – найкращий результат на турнірах серії "Гренд Слем" у кар’єрі. Із Ястремською на корті зустрінеться вперше.Нагадаємо, українка Ястремська вибила чешку Носкову в 1/4 фіналу мейджора.До слова, раніше згадали шлях Ястремської в чвертьфінал Australian Open.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.