У часи гетьмана Івана Мазепи дуже популярною була страва баба-шарпанина. Це старовинний пиріг, який готується з будь-якої риби (щука, судак, плотва) і заливного тіста. Готується цей пиріг дуже просто.Як приготувати бабу-шарпанину з судака, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на “Автентичну Україну”.Що вам знадобиться: Судак (або інша прісноводна риба) – 1 кг Пшеничне борошно – 1 склянка Олія – 2,5 ст. ложки Цибуля – 2 шт. Рибний бульйон – пів склянки Сіль, перець – до свого смакуЯк готувати бабу-шарпанинуРибу потрібно почистити, промити, залити водою. У бульйон можна додати моркву та цибулину, зелень – для кращого смаку риби. Додати солі, довести до кипіння і варити ще 30 хвилин. Потім вийняти рибу з бульйону, дати охолонути, відділити від кісток і пошарпати на шматки.Цибулю порізати на дрібні кубики та підсмажити на вогні.У рибний бульйон додати борошно та вимішати тісто. По консистенції воно має бути як рідка каша. У тісто додаємо цибулю з олією та ще раз все вимішуємо.Подрібнену рибу викладаємо на змащену маслом сковорідку, а зверху заливаємо все тістом. Додайте перцю та поставте у духовку.Запікати потрібно 40 хвилин при 180 градусах. Подавати до столу гарячим. Раніше ми писали про те, як приготувати легку та дієтичну шаурму.А ще розповідали рецепт найпростішої та найсмачнішої корейської моркви.