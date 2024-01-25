Угорщина не поспішатиме з ратифікацією заяви Швеції на вступ до НАТО, оскільки не “відчуває якоїсь нагальності”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера в інтерв’ю Index. Відповідаючи на питання, чи очікується позачергове засідання парламенту Угорщини під час якого обговорять питання вступу Швеції до НАТО, Кевер заявив про відсутність нагальності в цьому питанні. "Я не сумніваюся, що одна з опозиційних партій, які не завжди служать угорським інтересам, спробує його скликати, можливо, безуспішно. В іншому випадку, я не відчуваю якоїсь нагальності, і не думаю, що існує якась виняткова ситуація", – заявив спікер парламенту. Угорщина обурена "поведінкою" Швеції Як пояснив спікер, НАТО є оборонним альянсом, в якому країни беруть на себе відповідальність вступати у військовий конфлікт у разі нападу на одного із союзників. "Це вимагає більшої довіри. А тепер давайте подивимося, як Швеція поводилася з Угорщиною в минулому періоді, як і в останні кілька місяців, відколи на порядку денному стояло їх вступ, з якою нахабністю та недбалістю вони ставилися до нас. Мені не зовсім зрозуміло, чи усвідомлюють вони, що насправді означає альянс, до якого вони хочуть увійти", – відзначив Кевер. Вступ Швеції в НАТОВступ Швеції до НАТО очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити до Альянсу разом із Фінляндією, але Фінляндія вступила до НАТО у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, окрім Угорщини.Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Угорські політики вимагають пояснень щодо критики демократичного розвитку країни, аналогічної стурбованості, вираженої багатьма іншими європейськими політиками.Вже 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.