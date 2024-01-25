Російський суд засудив так званого колишнього “міністра оборони “ДНР” Ігоря Гіркіна до чотирьох років колонії. Його звинуватили в “публічних закликах до екстремістської діяльності”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.Під час дебатів 18 січня прокурор просив призначити терористу чотири роки і 11 місяців колонії загального режиму. Водночас максимальне покарання в Росії за статтею про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності – п’ять років позбавлення волі.Судовий процес проходив у закритому режимі, попри те, що Гіркін та його захист просили відкрити для слухачів й журналістів. Арешт ГіркінаТерориста затримали ще в липні 2023 року. Тоді ж справу проти нього порушили через публікації в Telegram, в яких він закликав ФСБ до екстремізму. Провину він не визнає. Вже у листопаді, під час перебування в СІЗО, Гіркін заявив, що планує балотуватись в президенти Росії у 2024 році. Зокрема він закликав соратників почати кампанію з його висунення і створити ініціативну групу для збору підписів. Його плани провалились. Хто такий Ігор ГіркінІгор Стрєлков, також відомий за прізвищем Гіркін, є колишнім офіцером ФСБ, який брав участь в окупації Донецької області у 2014 році. Тоді ж він очолив так зване "Міністерство оборони "ДНР". Крім того, він причетний до знищення малайзійського рейсу MH17 у липні 2014 року. Суд Гааги визнав Стрєлкова винним у знищенні літака та оголосив у міжнародний розшук. Росія відмовляється самостійного його видавати правосуддю.Після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Гіркін активно критикував російське військове керівництво й особисто диктатора Володимира Путіна. Він звинувачував їх у провалах на фронті. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.