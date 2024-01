Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс прибув з робочим візитом до Києва у четвер, 25 січня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) литовського міністра. "Я повернувся до столиці найбільш надихаючих європейців, яких я коли-небудь зустрічав, і намагатимусь дізнатися, як Литва може допомогти ще більше. Слава Україні!", – написав Ландсбергіс.

I am back in the capital city of the most inspirational Europeans I ever met, finding out how Lithuania can help even more. Слава Україні! pic.twitter.com/bKrxGnCoTG— Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) January 25, 2024