Стрімкий розвиток нових інструментів штучного інтелекту призведе до збільшення кількості кібератак та знизить бар’єр знань для менш досвідчених хакерів, які бажають завдати цифрової шкоди.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.У Центрі урядового зв’язку Британії, який входить до Об’єднаного розвідувального кабінету, зазначають, що розвиток штучного інтелекту сприятиме глобальному зростанню атак програм-вимагачів, за допомогою яких злочинці шифрують комп’ютерні системи з метою отримання цифрового викупу.Використання генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як чат-боти, може також допомогти створювати більш переконливі електронні листи або документи, які використовуються в онлайн-фішингових кампаніях.Зазначається, що спецслужби у всьому світі борються зі зростанням потенційних проблем безпеки, пов’язаних з алгоритмами, які можуть генерувати взаємодії, схожі на людські, такі як ChatGPT від OpenAI та ін.Влада Британії, США та Канади заявила, що вже фіксувала випадки, коли хакери користувалися технологією штучного інтелекту.Ризики розвитку штучного інтелектуНагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом. Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.Раніше повідомлялося, що вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини. Поки що штучний інтелект може писати лише англійською і трохи французькою мовою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.