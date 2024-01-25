Латвійське суспільство підтримує допомогу українським біженцям, але більшість жителів переконані, що держава не повинна намагатися залишити їх у країні після війни, щоб вирішити демографічні чи трудові проблеми.Лише кожен п’ятий згоден із таким підходом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lsm.lv.Думку латвійців вивчали в опитуванні дослідницького центру Norstat у співпраці з LSM. Lv із 2 по 11 січня. У ньому взяли участь 1006 респондентів.Вони висловили свою думку щодо твердження "країна повинна прагнути утримати українських біженців після війни, щоб полегшити проблеми латвійської демографії та праці". Із цим точно погодилися 6% опитаних, а ще 14% – "трохи згодні".Нейтральна позиція у 31% респондентів – вони не висловили ні згоду, ні незгоду. Частково не погоджуються 24% респондентів, а зовсім не згодні, щоб українців намагалися залишити надовго – 17%.Люди віком 40-49 років були більше проти тривалого перебування біженців, при цьому 23% висловили точну незгоду.За даними Міністерства внутрішніх справ, у муніципалітетах Латвії наразі зареєстровано 32 тисячі українців.Нагадаємо, ми писали, що рівень підтримки українців у Латвії зріс за рік війни. Пожертви для українців робили понад половина мешканців країни.Також ми розповідали, що у Латвії пропонували зобов’язати українських дітей відвідувати школу. Половина українських дітей-біженців навчаються дистанційно в українських школах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.