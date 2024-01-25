Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук бізнесмена Михайла Кіпермана та ще двох фігурантів у справі розкрадання в “Укренерго”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУТакож відомо, що разом із ним розшукують ще двох осіб, причетних до організації схеми із розкрадання грошей "Укренерго"."Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні Кіпермана Михайла Юрійовича, Кондрашова Дмитра Олександровича та Фролову Юлію Миколаївну", – заявили у відомстві. Фото: підозрювані в участі схеми із розкрадання грошей "Укренерго" (www.facebook.com/nabu.gov.ua) Нагадаємо, в рамках даної справи правоохоронці розкрили схему заволодіння електричною енергією "Укренерго". Її вартість склала понад 716 млн гривень.Нещодавно викриті корупційні схеми в УкраїніРаніше співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему розкрадання оборонного бюджету в Одесі.За версією правоохоронців, головний інженер військового квартирно-експлуатаційного управління привласнив собі понад 1 млн бюджетних гривень, які були виділені на будівництво багатофункціонального спортивного комплексу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.