25 січня віруючі в Україні святкують день пам’яті святителя Григорія Богослова.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняСвятого вважають одним із прабатьків християнства. Він жив у ІІІ столітті нашої ери. Григорій мав видатні здібності, але й здобув чудову освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. В Афінах він познайомився і зблизився з Василем Великим. Вони були у дружніх стосунках упродовж життя.Чим більше добрих справ зробиш цього дня, тим більше шансів на спасіння душі після смерті. Але не можна хвалитися добрими справами, інакше вони не зарахуються.Сьогодні треба бути обережним зі словами, наші предки вірили, що все, що на Григорія скажеш, справдиться. Особливо це стосується поганих слів. А якщо сьогодні розлили молоко, то незабаром прийде радісна звістка.Головні прикмети цього дня: Сніг випав на Григорія - зима не буде далі суворою. Якщо синиці весело щебечуть у дворі - будуть сильні морози. Який день до полудня, таким буде грудень та січень наступного року. Якою буде погода до обіду, такою буде грудень. Якщо сильний снігопад сьогодні - буде рання осінь.Що категорично не можна робити у цей день: Не можна цього дня стригти волосся та нігті – будуть великі проблеми. Не можна плюватися - буде погана дорога. Не можна без потреби залишати квартиру та працювати.Цього дня іменини відзначають Григорій, Мойсей, Борис, Пилип, Олександр та Віталій. Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.