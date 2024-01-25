Північна Корея заявила, що вчора, 24 січня, вперше провела випробувальний запуск нової стратегічної крилатої ракети під назвою “Пульхвасал-3-31”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.Військові Південної Кореї заявили, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря, але не надали жодних додаткових подробиць, включаючи відстань, на яку вони пролетіли.Це був перший відомий запуск крилатої ракети Північною Кореєю з вересня минулого року, коли країна запустила дві крилаті ракети великої дальності з макетами ядерних боєголовок у бік Жовтого моря. Тоді Пхеньян заявив, що ракети пролетіли близько 1500 км.Зазначається, що КНДР вперше провела випробувальні запуски крилатої ракети "Хвасал-1" у вересні 2021 року, а минулого року випробувала ракети "Хвасал-1" та "Хвасал-2", які, ймовірно, здатні нести тактичну ядерну зброю.Що передувалоУчора стало відомо, що Північна Корея вкотре випустила кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря. Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї повідомив, що запуск серії ракет армією КНДР відбувся близько 7-ї години ранку за місцевим часом.Також повідомлялося, що 15 січня ракетне управління КНДР провело випробування твердопаливної балістичної ракети середньої дальності, оснащеної гіперзвуковою маневреною керованою боєголовкою.Також 5 січня КНДР випустила близько 200 артилерійських снарядів поблизу двох південнокорейських островів на західному кордоні – Епхендо та Пеньондо, що змусило евакуюватися мешканців островів. Ще 60 снарядів вона випустила і наступного дня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.