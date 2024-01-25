В боях за Україну загинули два іноземні добровольці. На фронті загинули білоруські військові.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Радыё Свабода”.Як зазначає видання з посиланням на власні джерела, двоє добровольців загинули на сході України. Це сталося у другій половині січня 2024 року.Імена, позивні та підрозділ, в якому воювали захисники, не розголошують з метою безпеки.Як пише білоруське відділення "Радіо Свободи", з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на фронті загинуло щонайменше 38 білоруських добровольців. Вони воювали на боці України проти російських військ.Іноземці допомагають УкраїніНа боці України, захищаючи її незалежність та суверенітет від російських загарбників, воюють добровольці з різних країн. На жаль, внаслідок бойових дій є жертви серед іноземних бійців.Раніше ми повідомляли, що на фронті поблизу Лимана загинув доброволець з Латвії. Причиною став удар російського безпілотника.Також 12 жовтня стало відомо про загибель парамедика-волонтера з Данії. Він допомагав українцям з початку повномасштабного вторгнення РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.