Російські війська вночі атакували територію України дронами-камікадзе типу “Шахед” та ракетами С-300. Сили ППО знищили 11 ударних дронів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 25 січня 2024 року противник завдав удару 14 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Охтарська РФ і мису Чауда в Криму, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з Білгородської області РФ у напрямку Харкова, а також однією ракетою з окупованої частини Донецької області", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Внаслідок бойової роботи знищено 11 "Шахедів" в Одеській та Миколаївській областях. Нічний обстріл 24 січняПовітряні сили України раніше повідомляли, що окупанти ввечері знову запустили по території України безпілотники типу "Шахед" .Пізно ввечері також повідомлялося про звуки вибухів в Одесі. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російська армія атакувала місто ударними дронами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За словами Кіпера, є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.У МВС показали наслідки вечірнього обстрілу Одеси окупантами. За словами мера міста Геннадія Труханова, у Хаджибейському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення.Також стало відомо, що в результаті повторної атаки Одеси було пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста. Повідомляється, що рятувальники та медики надавали допомогу людям на місці.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.