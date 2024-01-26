26 січня православна церква в Україні вшановує пам’ять Ксенофонта, Марії, Іоанна та Аркадія.Про те, що можна і категорично не можна робити в цей день, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняКсенофонт і Марія жили у V столітті і вели благочестивий спосіб життя. Вони мали двох дітей Іоанна і Аркадія. Якось пливли сини на кораблі в інше місто, де мають навчатися, і потрапили у сильний шторм. Діти змогли врятуватися, але їх викинуло на різні береги, і кожен вважав свого брата загиблим.Цього дня селяни гадали. Наприклад, люди кидали горошини на тарілку. Якщо вони котилися дзвінко, то чекали на мороз. А якщо тихо, то вважали, що буде снігопад.Народні прикмети цього дня

ясний день – до ранньої весни

холодний день – до посушливого літа

навколо чистіше чутно звуки – скоро зіпсується погода

кішка часто дивиться у вікно – буде потепління

Що суворо не можна робити цього дняЦерква каже, що сьогодні не можна забувати про своїх померлих родичів, бо інакше їхня душа проникне до хати. Щоб цього не сталося, треба піти до храму та поставити свічку за упокій. Не рекомендується відчиняти вікна, щоб душа теж не могла влетіти усередину.День ангела сьогодні святкують:Аркадій, Давид, Климент, Ксенофонт, Марія, Павла, Петро, Симеон, Федір. Нещодавно ми ділилися церковним календарем на 2024 рік.Читайте також про те, хто святкуватиме день ангела у січні.