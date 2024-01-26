Французький біатлоніст Антонен Гігонна переміг у чергових індивідуальних стартах на чемпіонаті Європи 2024 року в словацькому Брезно-Осрблє.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.32-річний спортсмен першим подолав завдовжки 10 кілометрів дистанцію. На фініші він показав час 22:51,9 хвилини.Гігонна обійшовся без промахів на двох вогневих рубежах. Точна стрільба дозволила досвідченому французу випередити двох норвежців – Ботна (2 промахи) та Фрея (1). До топ-десятки потрапили ще 4 представники Норвегії.Найкращим серед українців став Віталій Мандзин. Він закрив усі 10 мішеней, але значно поступився призерам у швидкості, відставши від переможця на понад 50 секунд. Трохи гірше виступили Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Перший двічі поцілив у "молоко", а другий промахнувся одного разу.Підсумки біатлонного спринту 10 км, чоловіки:

Антонен Гігонна Йоган-Олав Ботн (+14,5) Ісак Фрей (+16,7)

…12. Віталій Мандзин (+51,2)20. Дмитро Підручний (+1:17,9)25. Антон Дудченко (+1:22,9)46. Артем Прима (+1:57,0)53. Тарас Лесюк (+2:01,5)58. Артем Тищенко (+2:09,0)До слова, раніше Сьорум виграв індивідуальну гонку на 20 кілометрів на чемпіонаті Європи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.