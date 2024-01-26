Китайські офіційні особи попросили своїх іранських колег допомогти стримати напади на кораблі в Червоному морі, які здійснюють підтримувані Тегераном хусити.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Із посиланням на іранські джерела видання стверджує, що обговорення атак хуситів і торгівлі між Китаєм та Іраном відбулися на кількох останніх зустрічах у Пекіні та Тегерані."По суті, Китай каже: Якщо нашим інтересам буде завдано будь-якої шкоди, це вплине на наш бізнес з Тегераном. Тож скажіть хуситам проявити стриманість", – сказав Reuters неназваний іранський чиновник.Однак китайські офіційні особи не зробили жодних конкретних коментарів чи погроз щодо того, що торговельні відносини Пекіна з Іраном можуть постраждати.Хоча Китай був найбільшим торговим партнером Ірану протягом останнього десятиліття, їхні торговельні відносини є односторонніми. Згідно з даними відстеження танкерів торгово-аналітичної компанії Kpler, китайські нафтопереробники купили понад 90% сирої нафти, що експортується з Ірану, минулого року. Стверджується, що Пекін чітко дав зрозуміти, що буде дуже розчарований Тегераном, якщо будь-які судна, пов’язані з Китаєм, постраждають або інтересам країни будь-яким буде завдана шкода. Що передувалоЗ листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади співпали з початком війни Ізраїлю з палестинським угрупованням ХАМАС.У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вдарили ракетами по військових об’єктах хуситів у Ємені. Однак попри удари країн Заходу, бойовики угруповання продовжили атаки на торгові кораблі.25 січня Сполучені Штати Америки закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів, щоб припинити напади.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.