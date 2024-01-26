Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде з опадами. У частині областей нашої країни очікуються сильні вітри.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ накриють майже всі області. Вночі опади можуть посилитися.На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. На заході налипання мокрого снігу. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході, а також в Одеській, місцями у Вінницькій та Житомирській областях пориви до 15-20 м/с.Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -2 до +3 градусів. Вдень в Одеській області та Криму +1 +6 градусів.У Карпатах сьогодні очікується хуртовина. Температура повітря вдень та вночі -2 -7 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень та вночі у Києві буде від 0 до +2 градусів. Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.