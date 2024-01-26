В Україні громадянам, які не мають можливості самостійно сплачувати за комунальні послуги передбачена грошова допомога у вигляді субсидії. Однак при її призначенні враховуються всі доходи громадян.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.Попри те що функція субсидії в Україні існує досить давно у громадян періодично виникають питання щодо правил її призначення. Цього разу мова піде про відсотки від розміщеного депозиту. А зокрема про те, чи будуть вони зараховані мені до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії.Як пояснили у ПФУ, доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Це стосується всіх видів державної соціальної допомоги.Однак варту зауважити, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, - житлова субсидія в такому випадку не призначається.Субсидії в бюджеті-2024Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.