Угорщина може ратифікувати членство Швеції в НАТО, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.Він заявив, що вступ Швеції до НАТО зробить увесь Альянс сильнішим. Столтенберг привітав рішення парламенту Туреччини щодо ратифікації членства Швеції і подякував президенту Реджепу Таїпу Ердогану."Я також вітаю цього тижня чітке повідомлення про підтримку від прем’єр-міністра Орбана та його уряду. Я з нетерпінням чекаю ратифікації Угорщиною, як тільки парламент знову збереться", – заявив генсек НАТО.Зазначається, що парламент Угорщини збереться на наступне засідання наприкінці лютого.Додамо, що раніше в Угорщині заявили, що не поспішатимуть з ратифікацією заявки Швеції на вступ до НАТО. У парламенті наголосили, що не будуть збирати позачергове засідання, попри заяви деяких депутатів. Шлях Швеції до НАТОПісля вторгнення Росії в Україну Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія пройшла шлях швидше і приєдналася до Альянсу у червні 2023 року.Вступ Швеції блокувала Туреччина довгий час. 23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ в НАТО.Будапешт обіцяв, що він не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції. Проте голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося. Нещодавно прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент підтримати інтеграцію Швеції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.