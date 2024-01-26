У Харкові зробили важливе попередження для пасажирів громадського транспорту. Трансляція відомостей щодо пересування міського транспорту припинено з міркувань безпеки.Деталі про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Харківського метрополітену у Telegram.У зверненні до пасажирів зазначається, що усі відомості про пересування в мережі Інтернет стануть недоступними.До уваги користувачів сервісів для відстеження руху громадського транспорту! З метою безперебійного функціонування об’єктів критичної інфраструктури міського електротранспорту в умовах воєнного стану та запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій в регіоні, КП "Харківський метрополітен" припиняє транслювання відомостей про розміщення та пересування міського транспорту в мережі Інтернет", – вказано в оголошенні.Також в метрополітені попередили, що відслідковування місця знаходження рухомого складу пасажирського транспорту в режимі реального часу стане недоступним."Про відновлення вказаної функції буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" – зазначили у КП "Харківський метрополітен".Харківський метрополітен був відкритий в 1975 році та став другим в Україні. Зараз до послуг пасажирів три активні лінії та 30 станцій з трьома підземними пересадочними вузлами в передмісті.На початку повномасштабного російського вторгнення рух метрополітену не здійснювався три місяці, а станції використовувалися як бомбосховища. Зараз метрополітен працює в штатному режимі.Раніше ми писали про те, що у Німеччині почався тижневий масштабний страйк на залізниці.А ще розповідали про те, що у Києві на станції швидкісного трамваю “посипалися” сходи.