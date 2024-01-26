В американському штаті Алабама чоловіка, засудженого за вбивство, вперше стратили за допомогою удушення чистим азотом. Цей метод просувають як простішу альтернативу смертельним ін’єкціям.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Як повідомляється, Кеннет Юджин Сміт, якого визнали винним у вбивстві жінки у 1988 році, намагався оскаржити вирок, проте всі три апеляції було відхилено.У 2022 році його вже намагалися стратити за допомогою смертельної ін’єкції, проте зробити цього не вдалося. Фахівці, які проводили процедуру, не змогли потрапити голкою у вену, а потім ордер на виконання вироку закінчився.Штат назвав спосіб страти чистим азотом "найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству".Зазначається, що у момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають газ азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот складає 78% повітря, але під час вдихання з киснем він нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.Водночас експерти ООН з прав людини та адвокати Сміта намагалися запобігти цьому, стверджуючи, що такий метод може призвести до тяжкої смерті або травм.Варто зазначити, що крім Алабами, таку страту дозволили ще у двох штатах США - Оклахомі та Міссісіпі. Проте там її ще жодного разу не застосовували.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.