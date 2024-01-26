У Чернігові скоро планують видавати пільгові транспортні картки для безоплатного проїзду в громадському транспорті. Це відбудеться з 1 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на “Суспільне”.Безкоштовний проїзд у ЧерніговіТак, відповідне рішення ухвалили 26 січня на засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради.Виконувач обов’язків міського голови Олександр Ломако повідомив, що картка для безкоштовного проїзду буде відрізнятися від звичайної кольором і позначкою про пільговий проїзд."З 1 лютого ми готові розпочати їх видавати. Ми не поспішаємо, ми до кінця року, а якщо буде потреба, то ми продовжимо. Попередньо ми бачимо, що до кінця року ми будемо їх видавати у департаменті соціальної політики по вулиці Мазепи. Люди можуть приходити в робочий час, там вони подають свої дані: прізвище й ім’я, дані, а також приносити посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд", – сказав чиновник.Що треба для отримання карткиДля отримання необхідно принести документ, що засвідчує можливість пільгового проїзду до департаменту соціальної політики, за адресою вулиця Івана Мазепи 19, лишити заявку, а за 7-10 днів вже забрати виготовлення картку.Наразі зараз у Чернігові 65 тисяч пільгових категорій, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до реєстру. Картки, що надають пільговий проїзд в громадському транспорті видаватимуть протягом 2024 року. В цей час можна буде продовжувати їздити безоплатно в транспорті за посвідченнями, що надають цю можливість. А з 2025 року планують, що проїзд в громадському транспорті Чернігова буде виключно за картками та посвідченням.Як ми раніше писали, в одній з областей прийняли несподіване рішення по вартості проїзду.Читайте також, що відомо про оновлену систему оплати проїзду в Києві.