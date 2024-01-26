Міністерство оборони Франції заявило про чергову дезінформаційну атаку Росії. Зокрема заперечило ствердження російських ЗМІ щодо, нібито, першого “знищення” ЗРК SAMP/T в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde. "Французькі найманці" Росія заявила про те, що 16 січня завдала удару по будівлі в Харкові, де, нібито, перебували французькі "найманці", які воюють проти російських терористів на боці України. Водночас жодних доказів цьому не було надано. В Міноборони Франції відзначили, що жодних французьких "найманців" немає ні в Україні, ні деінде. "На відміну від інших країн, Франція не використовує найманців. Враховуючи збільшення французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей маневр російської інтоксикації продовжиться: ми засуджуємо його і посилюємо наш моніторинг цих маніпуляцій", – заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. "Знищення" SAMP/TЧерговим вкидом російських ЗМІ є нібито інформація про "знищення" франко-італійського зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, доставленого в Україну. Франція також не змогла підтвердити цю інформацію. Водночас попередила про спроби Росії посилити поширення фейків. SAMP-TКомплекс є протиракетною системою, призначення якої – захист поля бою і важливих об’єктів від крилатих ракет, пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також тактичних балістичних ракет.Його було розроблено європейським консорціумом Eurosam. SAMP-T може знищувати аеродинамічні цілі на відстані до 150 кілометрів на висоті до 25 кілометрів. Він здатний боротися з балістичними ракетами на відстані до 25 кілометрів.Докладніше про те, які системи прикривають українське небо і чому нереально домогтися стовідсоткового захисту, - у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.