В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.Де оголошена тривогаПовітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Станом на 13:30 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)Що кажуть Повітряні силиПовітряні сили попередили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.