С наступлением весны ото сна просыпается не только природа. Большинство людей тоже «стряхивает» с себя хмурое зимнее настроение, стремясь насладиться первыми теплыми деньками. Неудивительно, что вместе с настроением меняются и предпочтения в выборе алкоголя. Вряд ли вы станете пить горячий глинтвейн в летнюю жару или ледяное пиво в зимнюю стужу. То же касается и других напитков. Как и в каком виде лучше пить виски в разное время года — расскажем дальше.

Летние предпочтения

В жаркие дни, когда солнце светит особенно ярко, многие предпочитают легкие и освежающие напитки. В этот период виски легко включить в состав коктейлей. Один из популярных летних вариантов — «Виски Соул»:

смешайте виски с имбирем; добавьте мед и лимонный сок; тщательно перемешайте все в шейкере; при желании добавьте льда.

В результате получится прохладный и ароматный напиток. Для этого коктейля можно купить виски «Олд Кастл» и разнообразить рецепт по своему усмотрению. Попробуйте создать свой летний коктейль с виски — это отличный способ охладиться в жару.

Осенние наслаждения

Выбирая виски осенью, многие отдают предпочтение плотным и маслянистым сортам ирландского виски, таким как Hinch Small Batch. В нем присутствуют карамельные, цитрусовые и цветочные ноты с мягким оттенком дуба. Легкий, едва уловимый аромат ячменного солода обволакивает уютом и теплом.

Вот три варианта сортов виски, которые могут быть особенно приятными для употребления осенью:

Single Malt Scotch. Обладает утонченным и глубоким вкусом с оттенками сухофруктов, дыма и орехов. Woodford Reserve. Виски с насыщенными специями и ванилью. Jack Daniels Apple. Сочетает сладость яблока с теплом виски, создавая приятный и гармоничный вкус.

Зимние варианты для согревающих напитков

С приходом зимы выбор напитков становится еще более изысканным. Зимой ценятся сорта, которые согревают и создают уют, поэтому многие предпочитают более теплые и насыщенные варианты. В этом контексте темные сорта виски обычно лучше подходят для зимнего времени:

Single Malt Scotch. Этот виски из Шотландии обладает глубоким, насыщенным вкусом с нотками сухих фруктов, орехов и дыма. Он прекрасно подходит для уютных вечеров у камина. Ledaig Aged. Выдержанный в дубовых бочках, он приобретает богатство и сложность вкуса. Это прекрасный выбор для тех, кто ищет напиток с глубоким ароматом и насыщенностью Bourbon. Американский кукурузный виски обычно имеет сладкий и насыщенный вкус с тонами ванили и карамели. Это прекрасный выбор для приготовления зимних коктейлей или неспешной беседы у камина.

Если ни один из предложенных вариантов не нравится, выбирайте тот, что больше по душе. Оригинальный и выдержанный виски по доступной цене ждет вас в магазине MAUDAU. Погрузитесь в мир настоящего вкуса и насладитесь каждым моментом, выбрав качественный напиток для любого времени года.