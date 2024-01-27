Деякі популярні гінекологічні процедури, які раніше вважались суперкорисними, зараз є абсолютно непотрібними. Або ще гірше, вони не те, що не допомагають жінці, а й можуть взагалі нашкодити.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.Спринцювання"Після проведення цієї процедури порушується нормальна мікрофлора піхви. А ще підвищується рівень виникнення таких захворювань, як бактеріальний вагіноз та молочниця", – додає Арендар.Припікання ерозії шийки матки"Це абсолютно непотрібна процедура, але я постійно стикаюся із тим, що її продовжують призначати жінкам. Тож бережіть своє здоров’я, довіряйте його тільки професіоналам і біжіть від лікаря, якщо вам поставили діагноз ерозія шийки матки та призначили припікання", – говорить лікар.Самостійне призначення препаратів"Це стосується призначення будь-яких препаратів – чи то призначення кок, чи для лікування молочниці, яка може бути зовсім і не молочницею. Ідеальний підбір лікування – після обстеження. Це запорука безпечності для жіночого здоров’я", – каже гінеколог.Чи дійсно проходять усі гінекологічні проблеми після пологівДуже поширеним твердженням є те, що після народження дитини у жінки пройдуть усі гінекологічні проблеми. "Часто жінки, які мають болісну менструацію, акне чують пораду "народи і все пройде". Насправді пологи не є методом лікування у гінекології і після пологів навряд чи щось суттєво зміниться. Тому найкраще для жінки – це вибрати адекватного гінеколога, проходити регулярно профілактичні огляди, а вагітніти та народжувати тоді, коли вона дійсно буде до цього готова", – зазначила гінеколог. Читайте також про те, які засоби жінкам треба викинути з аптечок.Раніше ми писали про те, які ознаки вказують, що вам негайно треба звернутись до гінеколога.