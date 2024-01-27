Українська продюсерка Олена Мозгова зізналась, що перебувала у стосунках, в яких чоловік її принижував і бив.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку знаменитості.Олена Мозгова розповіла про аб’юзивні стосункиЗа словами зірки, багато років вона прожила з людиною, який дозволяв собі підіймати на неї руку та морально знущатися.Про свій негативний досвід продюсерка розповіла після того, як їй написала жінка, яка перебуває в аб’юзивних стосунках. "Мені надіслали одну історію і запитання - як бути… Хочу вам сказати, що жити з чоловіком, який вас принижує і б’є - не можна! Я прожила з таким чоловіком багато років і можу сказати, не відкладайте на завтра свій демарш! Тікайте і робіть нове життя, як би це не було важко", - поділилася Олена.Кого саме зі своїх попередніх чоловіків мала на увазі Мозгова - вона не уточнила.До шлюбу зі співаком Девідом Аксельродом зірка була заміжня тричі.

Олена Мозгова з Девідом Аксельродом і донькою (фото: instagram.com/david__axelrod)Першим чоловіком її став український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге вона вийшла заміж за чоловіка на ім’я Дмитро, від якого народила доньку Зою.Третім обранцем продюсерки був співак Олександр Пономарьов. Йому Мозгова народила доньку Євгенію.Нещодавно Раміна Есхакзай неочікувано показалася з Віталієм Козловським.Також чоловік Катерини Кухар натякнув на їхнє розлучення і потрапив у гучний скандал через російську культуру.