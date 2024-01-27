Прикордонники викрили таксиста, який допомагав ухилянтам втекти до Румунії в об’їзд пунктів пропуску.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби."Місцевий таксист віз двох "клієнтів", котрі заплатили по дві тисячі євро за незаконний перетин кордону. Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми, допоки прикордонники не зупинили автівку", – пише пресслужба. Особу організатора схеми вже було встановлено. Наразі вживаються заходи з його затримання. Зокрема кримінальна відповідальність загрожує й самому таксисту, а ухилянтам – адміністративна. Виїзд чоловіків призовного віку за кордонПісля повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України. Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.