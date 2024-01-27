Російські окупаційні війська атакували Україну дронами минулої доби. Сили ППО збили всі ворожі безпілотники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.У Збройних силах зазначили, що російські окупанти минулої доби завдали чергового авіаційного удару по Україні, використавши чотири ударні безпілотники типу Shahed-136/131."Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА знищено", – йдеться у повідомленні. Атака дронів 26 січняВчора ввечері, 26 січня російські загарбники вчергове запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Запуск дронів противника було зафіксовано з півдня країни.У деяких регіонах була оголошена повітряна тривога. У Кропивницькому лунали вибухи. Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про фіксацію ворожих безпілотників у Кіровоградській області. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.