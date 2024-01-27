Російські військові вивели у Чорне море 6 кораблів, зокрема 4 носії крилатих ракет. Загальний залп сягає 22 ракети “Калібр”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-Морських сил ЗС України."У Чорному морі 6 ворожих кораблів серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 22 ракет", – йдеться у повідомленні.Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;У Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.Ситуація на фронті й обстрілиВпродовж останньої доби на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог посилив атаки на Куп’янському напрямку й обстріляв ракетами низку міст у Донецькій та Херсонській областях.Крім того, Росія атакувала Україну ударними дронами "Шахед". Сили ППО знищили всі цілі.Ввечері, 26 січня російські загарбники запустили по території нашої країни ударні безпілотники типу "Шахед". У деяких регіонах оголосили повітряну тривогу, а в Кропивницькому лунали вибухи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.