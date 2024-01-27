Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила продаж винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара ратифікувала членство Швеції в НАТО.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Державний департамент США повідомив Конгресу про схвалення продажу Туреччині літаків F-16 на суму 23 млрд доларів, а також супутнього продажу передових винищувачів F-35 Греції на суму 8,6 млрд .

Цей крок був зроблений лише через кілька годин після того, як Туреччина ратифікувала вступ Швеції до НАТО.

Продаж Анкарі включає 40 нових літаків та обладнання для модернізації 79 винищувачів з вже існуючого турецького парку F-16. Греція отримає 40 одиниць F-35 Lightning II Joint Strike Fighters і відповідне обладнання.

Стверджується, що адміністрація Байдена одночасно погодила продаж Туреччині та Греції намагаючись знайти баланс між двома членами альянсу з історією напружених відносин.Проблеми з отриманням винищувачів F-16 у ТуреччиніУ липні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати погодять продаж Туреччині винищувачів F-16 лише після їхньої згоди на вступ Швеції до НАТО.Згодом Туреччина та США заявили, що схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО не було пов’язане з продажем винищувачів F-16. Обидві сторони заперечували будь-які припущення, що угода була предметом переговорів з-поміж них.Також сенатори виступали проти відправлення винищувачів Туреччини через побоювання, що Анкара може використати F-16 проти союзників по НАТО, зокрема проти Греції.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.