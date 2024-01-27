У славетних козацьких походах найпоширенішою їжею була ситна та корисна каша соломаха. Її ще називають саламаха або саламата. Рецептів цієї каші існує декілька, але є класичний – з гречаного борошна.Як приготувати кашу-соломаху за старовинним українським рецептом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.Що вам знадобиться:

Борошно гречане – 300 г

Сало – 200 г

Цибуля ріпчаста жовта – 1 шт.

Олія соняшникова – 100 г

Сіль – до вашого смаку

Як готувати соломахуПокладіть гречане борошно у миску та, постійно розмішуючи, влийте у миску тонкою цівкою холодну воду. Вливайте стільки води, щоб добре розмішати борошно, але так, щоб не зробити суміш зовсім рідкою.Доведіть до кипіння воду, приблизно 4 склянки. Підсоліть та, постійно розмішуючи, влийте борошняну суміш в окріп. Приблизно через 5 хвилин влийте в кашу олію.Готуйте до загусання каші та помішуйте її час від часу.Поки каша вариться, подрібніть сало та цибулю. Розігрійте олію на пательні та підсмажте шматочки сала з цибулею, посоліть, додайте перцю чи трошки улюблених спецій та підсмажте до золотистого кольору цибулі.Коли каша загусне, вимкніть вогонь та додайте до каші підсмажене сало з цибулею. Добре все перемішайте. Подавайте соломаху з подрібненою зеленою цибулею.До речі, під час приготування можна не додавати у кашу олію, а додати тільки підсмажену цибулю з салом. До речі, раніше ми писали про те, як приготувати за старовинним рецептом бабу-шарпанину.А ще розповідали рецепт малімонів з Полісся.