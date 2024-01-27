Погода в Україні сьогодні, 27 січня, буде зі снігом, місцями очікується дощ. При цьому на заході також прогнозуються шквальні пориви вітру.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. Невеликий мокрий сніг накриє всю територію нашої країни. Вдень на півдні очікується мокрий сніг з дощем, а заході прогнозується помірний сніг.Місцями налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с.Стовпчики термометрів протягом доби покажуть в Україні від -3 до +2 градусів. Вдень на півдні та на Закарпатті +1 +6 градусів.У Карпатах сьогодні очікується помірний сніг. Температура повітря вдень -4 -9 градусів, вночі -8 -13 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.Температура повітря вдень та вночі у Києві буде в районі нуля градусів. Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.