Цивільні українці, що отримали травми через бойові дії Росії на території України, а також рідні загиблих, мають право отримати допомогу від держави.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Дмитра Лубінця.Уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець зазначив, що надана цивільним допомога можу бути кількох видів. Зокрема:

медична,

психологічна,

професійна,

соціальна.

Він зазначає, що законом України "Про протимінну діяльність в Україні" визначено термін "постраждалі від вибухонебезпечних предметів особи". Зі слів омбудсмена, під цю категорію потрапляють люди:

які зазнали фізичних, психологічних травм чи фінансових втрат від бойових дій,

ті, чиї законні права та інтереси були порушені через вибухонебезпечні предмети,

члени сімей осіб, які загинули.

Яка допомога в Україні передбачена для постраждалих:

одноразова компенсація за шкоду здоров’ю та щорічне оздоровлення;

безоплатна психологічна, медико-психологічна реабілітація;

постраждалі діти можуть позачергово відвідувати дитячі садки;

державна соціальна допомога у підвищеному розмірі, що, призначена дітям з інвалідністю до 18 років.

Омбудсмен додає, що одноразова виплата призначається та виплачується постраждалій особі в розмірах, які залежать від групи інвалідності, яку їй встановлять.Нагадаємо, ми повідомляли, як військовому пройти безоплатне лікування за кордоном.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.