Російські війська сьогодні вночі, 28 січня, атакували територію України “Шахедами” та балістикою. Сили ППО знищили чотири ударні дрони.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ РФ), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області РФ та трьома ракетами С -300 по Донецькій області з тимчасово окупованою територією регіону", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.Наголошується, що ворог атакував цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Мобільними вогневими групами Повітряних сил знищено чотири з восьми ворожих БПЛА, якими противник атакував прифронтову зону.Нічний удар по Україні 27 січняУ суботу ввечері, 27 січня, у Кременчуці та Полтаві було чути вибухи, у низці областей було оголошено повітряну тривогу, у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики.Пізніше у Полтавській ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Кременчуцький район, внаслідок атаки є влучання у промисловий об’єкт. Після удару на місці вибухів також виникла пожежа. Пізніше у Полтавській ОВА показали фото наслідків ворожої атаки на регіон.У Повітряних силах ЗСУ про загрозу застосування "Шахедів" попереджали мешканців східних та центральних регіонів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.