Українські прикордонники знищили позашляховики російських окупантів. Захисники використали дрони-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.На опублікованих кадрах зафіксована робота бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Прикордонники за допомогою дронів-камікадзе атакували автівки, які використовували російські загарбники. В результаті успішної роботи було знищено два позашляховики загарбників.Вчора ми повідомляли, що бійці прикордонної служби разом з іншими Силами оборони знищили два російських танки у Херсонській області. Захисники використали FPV-дрони.Втрати Росії у війніРосійське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 382 тисячі окупантів.При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.