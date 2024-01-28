Росія вивела у Чорне море додатково ще два носії крилатих ракет типу “Калібр”. Кількість ракетоносіїв збільшилася до чотирьох.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram. Зазначається, що ворог збільшив корабельне угруповування у Чорному морі до 11 одиниць, вивівши додатково носії крилатих ракет.Сили оборони півдня повідомляють, що в морі перебуває два надводних та два підводних ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет."Рівень ракетної загрози – надзвичайно високий! Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, реагуйте оперативно", – йдеться у повідомленні.Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що зранку у Чорному морі було два підводних носії ракет, надводні ракетоносії вночі були заведені в пункти базування.Росія захопила мореВарто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.Командувач ВМ України віцеадмірал Олексій Неїжпапа в інтерв’ю британському виданню Sky News заявив, що український флот потребує військових кораблів, тому Україна з радістю б прийняла британські фрегати, які Королівський флот може "списати".Також Неїжпапа заявив, що Україна виграла б війну швидше, якби отримала дозвіл бити по Росії британською та іншою західною зброєю.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.