Погода в Україні сьогодні, 28 січня, буде зі снігом, але лише місцями. Вдень у більшості областей очікується плюсова температура.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно. У більшості областей очікується невеликий сніг. Лише у центральний та південних областях України вдень без істотних опадів.На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень по всій країні від -2 до +3 градусів. Вночі стовпчики термометрів покажуть -1 -6 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні хмарно, але синоптики не прогнозують істотних опадів.На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний зі швидкістю 5-10 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде в районі нуля градусів, а вночі від -1 до -3 градусів. Нагадаємо, нещодавно Закарпатську та Львівську області накрили снігопади. Через зимову негоду десятки населених пунктів залишилися без світла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.