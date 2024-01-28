У мережі опублікували фото аркуша пергаменту. На ньому візуально продемонстрували підписи українських гетьманів і московських царів. Користувачі шоковані різницею.Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Олега Володарського в X (Twitter)."Підписи українських гетьманів і московитських царів. Це приблизно і є причиною приховування московитами більшості їх архівів. Бо то є прямий доказ їх безмежної тупості", – написав Олег.На фото видно, що підписи українських гетьманів більш розлогі та складніші у відтворенні. Водночас підписи російських монархів повторюють їхні імена в доволі простій формі написання.

Підписи українських гетьманів і московських царів (фото: twitter.com/volodarskijo)Що думають українці

"У "совку" і постсовковій Україні досі усталена догма, що чим вищий начальник, тим примітивніший підпис. Насправді все правильно. Неосвіченість і дикість, загорнута в брехню і пихатість".

"Таку круту каліграфію втрачено. Пострадянська освіта не давала такого".

"Це перемога, москалі точно програють, бо в їхніх царів були некрасиві підписи".

"Не хочу псувати вам "перемогу", але розмір підпису не вказує на розумові здібності. Великі незручні підписи – це просто дешеві понти. Хіба що нерівність ліній імператорських підписів вказує на те, що писали вони самі дуже рідко".

"Оце дослівно, "як курка лапою". Таке враження, що крім власного імені, яке вони насилу нашкрябали, більше нічого не вміли писати".

"Цей підпис як і великий герб. Хто сказав що кожен раз його писав гетьман, а не писар? Хто сказав що його взагалі писав гетьман?"

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