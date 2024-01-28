В Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про рух ракети в напрямку міста.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Суспільне”."У Дніпрі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", – пише видання. Офіційні особи, або ж військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію в обох містах.Варто додати, що з 12:26 на території Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу. О 12:48 Повітряні сили попередили про рух ракети в напрямку Кіровоградської області, втім, пізніше вона змінила рух в бік Дніпра. Відбій повітряної тривоги О 13:07 було оголошено про відбій повітряної тривоги на півдні України, у тому ж числі й Дніпропетровській області. Знищено ракету Як повідомляє голова Дніпропетровської області Сергій Лисак, захисники з ПвК "Схід" знищили ворожу крилату ракету. Атака на Україну у ніч на 28 січня У ніч на 28 січня російські терористи атакували територію України:

8-ма ударними дронами типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Росія);

2-ма ракетами "Іскандер-М" по Полтавській області з району Воронезької області Росії;

3-ма ракетами С-300 по Донецькій області з тимчасово окупованої території регіону.

Були атаковані цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій й Дніпропетровській областях. Протиповітряна оборона знищила 4 з 8 ворожих БпЛА. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.