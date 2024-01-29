29 січня церква за новим календарем вшановує пам’ять святого Лаврентія Римського.Про те, що потрібно зробити у цей день, а що – категорично заборонено, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Історія святаСвятий Лаврентій був відомий своїм даром зцілення. Він допомагав тим, хто приходив до нього з молитвами та проханнями про порятунок від хвороб. Лаврентій міг зцілити від сліпоти і допомагав людям, які мали проблеми із зором.Згідно з повір’ями, цього дня варто провести "ритуал", який допоможе залучити до будинку щастя. Для цього господиням варто спекти пиріжки з капустою, саме вони вважаються найкращою "наживкою" для достатку та гарного життя.Окрім цього, цього дня варто покликати у гості найближчих. Не скупіться на частування та накрийте щедрий стіл.Головні прикмети цього дня

погана погода – весна буде з дощами

вітер піднявся вдень – вже скоро потепління

вдарили морози – чекайте на спекотне літо.

Що не можна робити у цей день

відмовляти у допомозі людям

проганяти будь-кого, хто опиниться на порозі вашого будинку, і попросить про допомогу

свариться з людьми

перевантажувати себе роботою.

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