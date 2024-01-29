Благодійний фонд Favbet Foundation передав захисникам України повнопривідний позашляховик підвищеної прохідності Nissan Navara.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бійців 67-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України."Дякуємо Favbet Foundation за переданий нам повнопривідний пікап Nissan Navara. Разом до перемоги", - йдеться у відеозверненні бійців. Авто вже успішно допомагає виконувати логістичні завдання безпосередньо в зоні бойових дій.Всього з початку російського вторгнення Сили оборони країни за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали понад 260 автомобілів.Також за сприяння фонду до передових підрозділів ЗСУ надійшли 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.Крім того, за сприяння Favbet Foundation Силам оборони надано сотні одиниць спеціальної техніки: тепловізорів, дальномірів, прицілів, систем зв’язку та радіоелектронної боротьби для протидії ворожим дронам.Загальна допомога ЗСУ за сприяння фонду Favbet Foundation склала вже понад 210 млн грн.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.