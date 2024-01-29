Четвірка вітчизняних команд на чолі з донецьким “Шахтарем” дізналися суперників у 1/2 фіналу Кубка України в рамках жеребкування в столичному Будинку футболу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.Українська асоціація футболу запросила на церемонію колишнього оборонця збірної України, а нині військовослужбовця Владислава Ващука та знамениту футзалістку та пляжну футболістку Анастасію Кліпаченко. Вони визначили пари 1/2 фіналу та господарів матчів.Чинний чемпіон України пробився до півфіналу разом із одеським "Чорноморцем", житомирським "Поліссям" і полтавською "Ворсклою". Саме кульку з назвою "гірників" витягнули першою, а суперником команди Маріно Пушіча стали "моряки" Романа Григорчука.Натомість "Полісся" на власному полі зустрінеться з "Ворсклою". У нинішньому сезоні шляхи команд перетиналися в Прем’єр-лізі. "Поліські вовки" здобули розгромну перемогу в Полтаві (3:0) з голами Кушніренка, Макуани та Шастала.Базовою датою цього раунду обрали 3 квітня. Переможці протистоянь розіграють трофей. Фінал Кубка України зіграють 15 травня. Останній тріумфатор турніру – київське "Динамо" – сенсаційно завершило виступи ще на стадії 1/8 фіналу.Усі пари 1/2 фіналу Кубка України 2023/24:

"Шахтар" – "Чорноморець"

"Полісся" – "Ворскла"

До слова, раніше Шевченко став президентом УАФ замість Павелка.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.