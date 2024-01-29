Через несприятливі погодні умови збільшується ризик потрапити в ДТП. Українським водіям нагадали спосіб, який дозволить швидко “розійтись” у випадку аварії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.Так, якщо ушкодження автомобіля несуттєві, можна скористатися європротоколом, який можна оформити без виклику поліції, усього за декілька хвилин.В якому випадку можно скористатись європротоколом?

відсутні травмовані чи загиблі;

не завдано матеріальної шкоди третім особам;

учасники ДТП мають дійсні поліси обов’язкового страхування;

між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди;

водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою зручної онлайн-системи, або ж на паперовому бланку."Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ", – додав він.Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням: bit.ly/2GNhGeg.Переваги європротоколу

не потрібно інформувати та очікувати поліцію;

можливість залишити місце ДТП відразу після складання європротоколу;

водій звільняється від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучається, матеріали не направляються в суд, штраф не накладається;

економія власного часу.

ДТП в УкраїніЗа 10 місяців 2023 року в Україні зареєстровано 19 743 ДТП із загиблими або постраждалими, внаслідок яких загинули 2 492 людини, ще 24 774 отримали травми. Зокрема, ДТП на блокпостах забрали життя 11 силовиків з початку повномасштабної війни Росії проти України. Серед загиблих як військові, так і поліцейські.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.