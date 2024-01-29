Повітряні Сили ЗСУ розповіли маршрут, яким слідували російські дрони та ракети.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗСУ.Три ракети "С-300" ворог запустив по Донецькій області з тимчасово окупованої території.Ударні дрони росіяни запускали із району Приморсько-Ахтарська РФ. Як повідомили у Повітряних Силах, усі вісім дронів знищено." Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.", – написали захисники.Нічна атака по Україні 28 січняВночі в деяких областях України було оголошено повітряну тривогу. Ракетна небезпека була на початку для Миколаївської та Херсонської областей. Після скасування небезпека перейшла у Дніпропетровську та Запорізьку області.Також для Харківської, Полтавської, Дніпропетровської та Донецької областей була загроза застосування балістичного озброєння.Загроза застосування ударних безпілотників була для західних та північних регіонів України.Раніше ми писали, що, за повідомленнями Дніпропетровської ОВА, вчора ввечері сили ППО в Синельниківському районі області знищили один "Шахед".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.