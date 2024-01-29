На прикордонні Чернігівської області російські терористи 29 січня, ймовірно, з дрона атакували цивільний автомобіль.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.Як повідомили у поліції, внаслідок атаки пошкоджено автівку з мирними людьми, які їхали до лікарні. Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах - ймовірно, ворожий дрон скинув невідомий вибуховий предмет.Внаслідок вибуху уламками посікло автомобіль. Всі четверо людей у салоні вціліли.

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