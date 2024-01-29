В Україні вже майже два роки триває загальна мобілізація. Незмінно найзатребуванішими фахівцями у війську є піхота.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктора Ніколюка в інтерв’ю Радіо Свобода."Такі дані, напевно, було б некоректно озвучувати, але найбільш потрібні фахівці - це, звичайно, піхота. Це та піхота, яка йде вперед, яка штурмує, яка закріплюється в окопі, утримує позиції, та піхота заходить на ворожі позиції, відбиває ворога", – сказав Ніколюк.Генерал-майор додав, що найбільш масова підготовка в Сухопутних військах – це саме підготовка піхотинця. Водночас він наголосив, що дуже важливі й безпілотники, і танкісти, і артилеристи, і мінометники тощо."Але сьогодні - це піхота", - наголосив командувач.Мобілізація в УкраїніНагадаємо, у грудні минулого року президент Володимир Зеленський на прес-конференції розповів, що Генштаб попросив мобілізувати ще 450-500 тисяч українців. При цьому глава держави заявляв, що не бачить зараз потреби мобілізувати півмільйона людей.На думку президента, мобілізація в Україні – це передусім питання справедливості. Йдеться не лише про військових, але й для тих, кого будуть набирати в армію.Крім того, наразі уряд доопрацьовує законопроєкт про мобілізацію, який повинен частково змінити принципи її проведення. Детальніше про те, чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації - читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.