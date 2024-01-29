В Україні з’явилася нова схема для шахрайства. Українцям пропонують отримати “спадщину з-за кордону”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.Зазначається, що в Сумській області до правоохоронців звернулася 71-річна жінка. У соціальній мережі їй написала іноземка, щоб залишити у спадок 500 000 євро. Однак, під час оформлення "спадщини" виникли труднощі. Жінку попросили перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок і навіть штраф. Так пенсіонерка переказала зловмисникам 655 000 грн. За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження. Поліція дала поради українцям

Не довіряйте незнайомцям;

Не перераховуйте їм гроші та не повідомляйте особисті дані.

"Бережіть себе та не дайте себе обдурити", – додали правоохоронці.Шахрайство в УкраїніНагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% – на торговельну мережу та 2% – на банкомати.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.