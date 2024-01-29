Прикордонники продовжують щодня фіксувати незаконні спроби перетнути держкордон. Водночас кількість таких спроб не більшає, але й не меншає.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.Як пояснив Демченко, щодня прикордонники протидію спробам втечі через:

"зелені" ділянки кордону, які за межами пунктів пропуску, в тому числі по річках;

через пункти пропуску з підробними документами.

За його словами, кількість спроб не збільшується та не зменшується, а залишається сталою. Для відстеження руху прикордонній зоні та оперативного реагування співробітники ДПСУ серед іншого застосовують також і технічні засоби."Якщо говорити про "зелену" ділянку кордону, то найбільше таких спроб продовжує фіксуватися на кордоні з Румунією та Модовою, а якщо про напрямки пунктів пропуску – це кордон з Польщею, бо на цю ділянку припадає найбільший пасажиропотік", – розповів речник.Виїзд чоловіків призовного віку за кордонПісля повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.Наприклад, нещодавно на прикордонному пункті "Рава-Руська" було затримано чоловіка, який намагався дати прикордоннику хабаря, щоб виїхати з України.Тим часом Служба безпеки України викрила нові схеми для ухилянтів в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.