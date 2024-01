Ветеран “Фінікс Санз” Кевін Дюрант досягнув гросмейстерської позначки набраних очок під егідою Національної баскетбольної асоціації в поєдинку регулярної першості проти “Орландо Меджик”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter НБА.35-річний форвард перетнув рубіж 28000 очок за кар’єру в НБА. У протистоянні з "Меджик" він набрав 15 пунктів.Дюрант став десятим баскетболістом в історії асоціації, який підкорив таку висоту. Наразі він зупинив позначку на рівні 28003 очка. Утім, ще цьогоріч може обійти легендарного центрового Шакіла О’Ніла (28596 пунктів).Лідером за загальною результативністю всіх часів залишається лідер "Лейкерс" Леброн Джеймс (39704). У топ-10, окрім "Короля" і Дюранта, більше не залишилося чинних баскетболістів.

Congrats to @KDTrey5 of the @Suns for becoming the 10th player in NBA history to score 28,000 career points! pic.twitter.com/NXXy29SF06— NBA (@NBA) January 29, 2024